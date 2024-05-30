Washington Post: Зеленский отстранил ряд близких к Вашингтону чиновников
- AP
«Гнев Зеленского направлен не только на Белый дом, дипломаты и другие официальные лица в Киеве сообщили, что президент отстранил от должности некоторых высокопоставленных украинских чиновников, которые в последние недели считались наиболее близкими к Вашингтону», — говорится в статье.
Ранее Зеленский заявил, что отсутствие президента США на конференции по Украине в Швейцарии будет «не очень сильным решением».
По его мнению, Байден «нужен саммиту мира».