Washington Post: Зеленский отстранил ряд близких к Вашингтону чиновников

Владимир Зеленский отстранил некоторых высокопоставленных чиновников, которые были наиболее близки к администрации США, сообщает The Washington Post.

«Гнев Зеленского направлен не только на Белый дом, дипломаты и другие официальные лица в Киеве сообщили, что президент отстранил от должности некоторых высокопоставленных украинских чиновников, которые в последние недели считались наиболее близкими к Вашингтону», — говорится в статье.

Ранее Зеленский заявил, что отсутствие президента США на конференции по Украине в Швейцарии будет «не очень сильным решением».

По его мнению, Байден «нужен саммиту мира».