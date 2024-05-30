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Washington Post: Зеленский отстранил ряд близких к Вашингтону чиновников

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Владимир Зеленский отстранил некоторых высокопоставленных чиновников, которые были наиболее близки к администрации США, сообщает The Washington Post.
Washington Post: Зеленский отстранил ряд близких к Вашингтону чиновников
  • AP

«Гнев Зеленского направлен не только на Белый дом, дипломаты и другие официальные лица в Киеве сообщили, что президент отстранил от должности некоторых высокопоставленных украинских чиновников, которые в последние недели считались наиболее близкими к Вашингтону», — говорится в статье.

Ранее Зеленский заявил, что отсутствие президента США на конференции по Украине в Швейцарии будет «не очень сильным решением».

По его мнению, Байден «нужен саммиту мира».

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