Власти Молдавии отозвали лицензии у пяти телеканалов
- РИА Новости
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«Они не предоставили совету запрошенную финансовую информацию. В каждом из случаев были выявлены транзакции, подтверждающие связи с Плахотнюком и Шором», — цитирует агентство Moldpres решение Совета по продвижению инвестиционных проектов Молдавии.
В октябре прошлого года в Молдавии сообщили о блокировке доступа к сайтам более 20 российских СМИ.
Молдавский президент Майя Санду отрицает, что в Молдавии есть цензура СМИ, несмотря на закрытие в стране десятков медиа.