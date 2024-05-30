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Власти Молдавии отозвали лицензии у пяти телеканалов

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Правительство Молдавии распорядилось отозвать лицензию на поставку услуг у пяти телеканалов, которые в том числе предоставляли площадку оппозиции. Речь идёт о Primul în Moldova, об Accent TV, Orizont TV, а также о Канале 2 и Канале 3.
Власти Молдавии отозвали лицензии у пяти телеканалов
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Михай Карауш

«Они не предоставили совету запрошенную финансовую информацию. В каждом из случаев были выявлены транзакции, подтверждающие связи с Плахотнюком и Шором», — цитирует агентство Moldpres решение Совета по продвижению инвестиционных проектов Молдавии.

В октябре прошлого года в Молдавии сообщили о блокировке доступа к сайтам более 20 российских СМИ.

Молдавский президент Майя Санду отрицает, что в Молдавии есть цензура СМИ, несмотря на закрытие в стране десятков медиа.

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