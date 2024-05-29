Политолог Орсини заявил о праве России бить по НАТО после слов Столтенберга

Итальянский политолог Алессандро Орсини в статье для Il Fatto Quotidiano заявил о появлении у России права наносить удары по территории государств — членов Североатлантического альянса, где находится оружие для Украины, после заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

«Если Зеленский имеет право наносить удары по тылу на российской территории, как предлагает Столтенберг, то Путин будет иметь право наносить удары по украинскому тылу на польской территории», — указал эксперт.

Политолог подчеркнул, что важно учитывать тот факт, что российская армия использует в зоне СВО вооружение, поступающее из России, а украинцы способны сделать хоть что-то лишь с оружием, поступающим из стран НАТО, находящихся с Украиной рядом.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя призыв генсека Йенса Столтенберга снять ограничения на удары ВСУ оружием Запада по России, отметил, что НАТО впадает в военный экстаз.