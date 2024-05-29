Политолог Орсини заявил о праве России бить по НАТО после слов Столтенберга
- Legion-Media
«Если Зеленский имеет право наносить удары по тылу на российской территории, как предлагает Столтенберг, то Путин будет иметь право наносить удары по украинскому тылу на польской территории», — указал эксперт.
Политолог подчеркнул, что важно учитывать тот факт, что российская армия использует в зоне СВО вооружение, поступающее из России, а украинцы способны сделать хоть что-то лишь с оружием, поступающим из стран НАТО, находящихся с Украиной рядом.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя призыв генсека Йенса Столтенберга снять ограничения на удары ВСУ оружием Запада по России, отметил, что НАТО впадает в военный экстаз.