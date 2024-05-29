Морская авиация уничтожила в Чёрном море украинский безэкипажный катер

Морская авиация российского флота уничтожила в Чёрном море украинский безэкипажный катер, который следовал в направлении Крыма.

РИА Новости

Это произошло около 18:30 мск. Катер был замечен в северо-западной части акватории Чёрного моря, сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Также российские средства ПВО сбили украинский самолёт МиГ-29.