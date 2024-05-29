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Морская авиация уничтожила в Чёрном море украинский безэкипажный катер

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Морская авиация российского флота уничтожила в Чёрном море украинский безэкипажный катер, который следовал в направлении Крыма.
Морская авиация уничтожила в Чёрном море украинский безэкипажный катер
  • РИА Новости

Это произошло около 18:30 мск. Катер был замечен в северо-западной части акватории Чёрного моря, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Также российские средства ПВО сбили украинский самолёт МиГ-29.

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