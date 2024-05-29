Женщина пострадала при обстреле Шебекинского округа Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела украинцами хутора Стадников Шебекинского округа пострадала женщина.

Об этом он написал в своём Telegram.

«В хуторе Стадников в результате миномётного обстрела пострадала мирная жительница — у женщины осколочное ранение височной области», — указал он.

Уточняется, что в момент украинской атаки женщина находилась в доме.

«Попутным транспортом пострадавшая доставлена в Большетроицкую районную больницу», — сообщил Гладков.

Ранее ребёнок получил ранение в Марьинке в результате обстрела со стороны Украины.