Женщина пострадала при обстреле Шебекинского округа Белгородской области
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«В хуторе Стадников в результате миномётного обстрела пострадала мирная жительница — у женщины осколочное ранение височной области», — указал он.
Уточняется, что в момент украинской атаки женщина находилась в доме.
«Попутным транспортом пострадавшая доставлена в Большетроицкую районную больницу», — сообщил Гладков.
Ранее ребёнок получил ранение в Марьинке в результате обстрела со стороны Украины.