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При обстреле со стороны ВС Украины Марьинки пострадал ребёнок

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Девочка получила ранение в Марьинке в результате обстрела со стороны Украины.
При обстреле со стороны ВС Украины Марьинки пострадал ребёнок
  • РИА Новости

Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Населённый пункт Марьинка: по дороге в Георгиевку в машине ранен ребёнок — девочка 2018 года рождения», — информирует ведомство в Telegram.

Также мирный житель получил ранение в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Старомлиновка Волновахского района Донецкой Народной Республики.

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