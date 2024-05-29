При обстреле со стороны ВС Украины Марьинки пострадал ребёнок
- РИА Новости
Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Населённый пункт Марьинка: по дороге в Георгиевку в машине ранен ребёнок — девочка 2018 года рождения», — информирует ведомство в Telegram.
Также мирный житель получил ранение в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Старомлиновка Волновахского района Донецкой Народной Республики.