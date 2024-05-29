Кривонос: Киев формирует части из офицеров Генштаба с секретной информацией
- РИА Новости
«60% Генерального штаба послать в окопы — это очередной популизм. Это уже ни в какие рамки не лезет... Как же интересно будет, когда один из таких полковников, который честно пойдёт выполнять свой долг, попадёт в плен», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что крайне информированных офицеров отправляют непосредственно в первую траншею, а после их пленения они могут выдать крайне чувствительную с точки зрения государственной безопасности информацию.
Кривонос предложил вместо сокращения и отправки на фронт офицеров Генштаба провести подобное с кабинетом министров Украины.
Ранее сообщалось, что численность Генерального штаба Вооружённых сил Украины планируется сократить на 60%. Военных, которые освободятся от выполнения своих обязанностей в рамках сокращения, отправят на фронт.