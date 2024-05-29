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Шор: за 15 лет ЕС принёс в Молдавию отток населения и ухудшение жизни граждан

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Глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что за 15 лет Евросоюз принёс в Молдавию отток населения, ухудшение жизни граждан, нищету, бедность и гей-парады*.
Шор: за 15 лет ЕС принёс в Молдавию отток населения и ухудшение жизни граждан
  • AFP

Он уверен, что граждане Молдавии не хотят такого влияния на страну, поэтому проголосуют против вступления в ЕС на грядущем референдуме.

Ранее депутат, председатель парламентской группы оппозиционного политического блока «Победа» Василий Боля заявил, что западные страны превращают Молдавию во вторую «анти-Россию» следом за Украиной, поставляя в республику оружие.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.

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