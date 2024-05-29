Шор: за 15 лет ЕС принёс в Молдавию отток населения и ухудшение жизни граждан
- AFP
Он уверен, что граждане Молдавии не хотят такого влияния на страну, поэтому проголосуют против вступления в ЕС на грядущем референдуме.
Ранее депутат, председатель парламентской группы оппозиционного политического блока «Победа» Василий Боля заявил, что западные страны превращают Молдавию во вторую «анти-Россию» следом за Украиной, поставляя в республику оружие.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.