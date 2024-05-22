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Оппозиционер Боля заявил, что из Молдавии создают вторую «анти-Россию»

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Западные страны превращают Молдавию во вторую «анти-Россию» следом за Украиной, поставляя в республику оружие.
Оппозиционер Боля заявил, что из Молдавии создают вторую «анти-Россию»
  • РИА Новости

Об этом в беседе с ТАСС сказал депутат, председатель парламентской группы оппозиционного политического блока «Победа» Василий Боля.

Представитель оппозиции отметил, что учения Молдавии с ВС США и Румынии не прекращаются.

«К сожалению, европейские и американские кураторы власти в Кишинёве пытаются постепенно сделать из нашей страны «анти-Россию» номер два. Уверен, им это не удастся», — заявил Боля.

Оппозиционер напомнил, что в конституции страны зафиксирован нейтральный статус Молдавии.

Ранее молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил, что ЕС снабжает Молдавию оружием, чтобы превратить её в «поле боя».

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