Оппозиционер Боля заявил, что из Молдавии создают вторую «анти-Россию»
- РИА Новости
Об этом в беседе с ТАСС сказал депутат, председатель парламентской группы оппозиционного политического блока «Победа» Василий Боля.
Представитель оппозиции отметил, что учения Молдавии с ВС США и Румынии не прекращаются.
«К сожалению, европейские и американские кураторы власти в Кишинёве пытаются постепенно сделать из нашей страны «анти-Россию» номер два. Уверен, им это не удастся», — заявил Боля.
Оппозиционер напомнил, что в конституции страны зафиксирован нейтральный статус Молдавии.
Ранее молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил, что ЕС снабжает Молдавию оружием, чтобы превратить её в «поле боя».