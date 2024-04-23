Евросоюз снабжает Молдавию оружием, чтобы превратить её в «поле боя».

Об этом заявил РИА Новости молдавский оппозиционный политик Илан Шор.

По словам политика, Европа уже несколько лет полноценно правит Молдавией.

«Всё, что мы увидели, — это нищета, бедность, разруха, насыщение оружием и подготовка нас к очередному полю боя», — сказал собеседник агентства.

Шор считает, что западные страны «любят создавать конфликты» и провоцировать их на чужих территориях. Именно поэтому в Молдавию было отправлено оружия на $600 млн, говорит Шор.

Ранее Шор в беседе с RT выразил уверенность, что молдавский народ проголосует против вступления в ЕС на предстоящем референдуме.