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Шор: ЕС снабжает Молдавию оружием, чтобы превратить её в «поле боя»

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Евросоюз снабжает Молдавию оружием, чтобы превратить её в «поле боя».

Об этом заявил РИА Новости молдавский оппозиционный политик Илан Шор.

По словам политика, Европа уже несколько лет полноценно правит Молдавией.

«Всё, что мы увидели, — это нищета, бедность, разруха, насыщение оружием и подготовка нас к очередному полю боя», — сказал собеседник агентства.

Шор считает, что западные страны «любят создавать конфликты» и провоцировать их на чужих территориях. Именно поэтому в Молдавию было отправлено оружия на $600 млн, говорит Шор.  

Ранее Шор в беседе с RT выразил уверенность, что молдавский народ проголосует против вступления в ЕС на предстоящем референдуме.

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