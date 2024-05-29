Жителя Мелитополя выдворили из России за сбор данных в пользу Украины

Жителя Мелитополя (Запорожская область) выдворили из России за сбор информации о российских военных и поддержку украинских националистов в соцсетях.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Запорожской области, установлен житель, который по идеологическим мотивам осуществил попытку сбора и передачи сведений о дислокации военной техники и военнослужащих ВС России.

Он также распространял в соцсетях информацию, оправдывающую противоправную деятельность украинских националистических формирований.

«В связи с этим в отношении него принято решение о выдворении и запрете ему въезда на территорию России на 20 лет», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ФСБ задержала в Новониколаевке Скадовского района гражданина Украины, причастного к сбору сведений о местах дислокации российских военнослужащих и вооружений.