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В Минобороны Польши заявили об отсутствии планов отправлять войска на Украину

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Анастасия Белоусова
Заместитель министра обороны Цезарий Томчик заявил, что планов по отправке польских войск на Украину нет.
В Минобороны Польши заявили об отсутствии планов отправлять войска на Украину
  • Gettyimages.ru

По словам Томчика, позиция польского правительства на данный момент такая, что по этому вопросу не ведётся никаких дискуссий, пишет РИА Новости.

«На сегодняшний день нет дискуссии и нет решения по отправке войск на Украину. Это позиция польского правительства на данный момент», — сказал он в эфире радиостанции Zet.

Тем не менее накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил возможность отправки военных на Украину.

Ранее сообщалось, что главы Минобороны стран ЕС намерены обсудить снятие ограничений на применение Киевом западного оружия для ударов по России. 

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