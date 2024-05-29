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Рогов заявил о брошенных телах солдат ВСУ в Работине

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС Украины, отступая из Работина, бросили тела своих солдат.
Рогов заявил о брошенных телах солдат ВСУ в Работине
  • AP

Он рассказал, что украинские войска, отступая из запорожского села Работино, оставили тела солдат в полях.

«ВСУ,отступая из Работина, бросили тела своих солдат в селе и полях на съедение грызунов, показывая свою кощунственную суть», — цитирует Рогова РИА Новости.

Он добавил, что для Владимира Зеленского солдаты — расходный материал в «войне до последнего украинца».

15 мая Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Днепр» полностью освободили населённый пункт Работино Запорожской области.

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