Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС Украины, отступая из Работина, бросили тела своих солдат.

Он рассказал, что украинские войска, отступая из запорожского села Работино, оставили тела солдат в полях.

«ВСУ,отступая из Работина, бросили тела своих солдат в селе и полях на съедение грызунов, показывая свою кощунственную суть», — цитирует Рогова РИА Новости.

Он добавил, что для Владимира Зеленского солдаты — расходный материал в «войне до последнего украинца».

15 мая Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Днепр» полностью освободили населённый пункт Работино Запорожской области.