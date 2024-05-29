В Белгородской области при атаке дронов повреждены школа и объект связи

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что здание школы и объект связи повреждены в результате сброса боеприпасов с украинских дронов в селе Пороз Грайворонского округа.

Об этом он написал в Telegram.

«В селе Муром Шебекинского городского округа в результате взрыва FPV-дрона пробита кровля и потолок в частном жилом домовладении», — сообщил глава региона.

Пострадавших нет.

Он добавил, что в селе Пороз Грайворонского городского округа из-за сброса взрывного устройства повреждён инфраструктурный объект связи.

Ещё одно взрывное устройство ВСУ сбросили на территорию школы, в нескольких кабинетах выбиты окна, заявил Гладков. Никто не пострадал.

Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства российской противовоздушной обороны в ночь на 29 мая сбили один украинский дрон и семь реактивных снарядов РСЗО «Град» в небе над Белгородской областью.