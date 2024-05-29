В Белгородской области при атаке дронов повреждены школа и объект связи
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«В селе Муром Шебекинского городского округа в результате взрыва FPV-дрона пробита кровля и потолок в частном жилом домовладении», — сообщил глава региона.
Пострадавших нет.
Он добавил, что в селе Пороз Грайворонского городского округа из-за сброса взрывного устройства повреждён инфраструктурный объект связи.
Ещё одно взрывное устройство ВСУ сбросили на территорию школы, в нескольких кабинетах выбиты окна, заявил Гладков. Никто не пострадал.
Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства российской противовоздушной обороны в ночь на 29 мая сбили один украинский дрон и семь реактивных снарядов РСЗО «Град» в небе над Белгородской областью.