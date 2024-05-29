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Москалькова: обмены пленными с Украиной приостановлены по вине Киева

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По причине надуманных требований Киева обмен пленными между Россией и Украиной не проводится уже несколько месяцев.
Москалькова: обмены пленными с Украиной приостановлены по вине Киева
  • РИА Новости

Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Её слова передаёт РИА Новости

«К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые, надуманные требования, обмены приостановлены», — сообщила она.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что пленные украинские военнослужащие просят не включать их в обменные списки.

Москалькова также подчёркивала, что Украину призывали ускорить обмен 500 пленных.

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