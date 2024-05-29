Москалькова: обмены пленными с Украиной приостановлены по вине Киева

По причине надуманных требований Киева обмен пленными между Россией и Украиной не проводится уже несколько месяцев.

РИА Новости

Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Её слова передаёт РИА Новости. «К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые, надуманные требования, обмены приостановлены», — сообщила она. Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что пленные украинские военнослужащие просят не включать их в обменные списки. Москалькова также подчёркивала, что Украину призывали ускорить обмен 500 пленных.