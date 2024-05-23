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Москалькова призвала Украину ускорить обмен 500 пленных, которых Киев не берёт

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отправила омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу список 500 пленных, которых киевский режим пока не забирает. Она также призвала ускорить процесс обмена.
Москалькова призвала Украину ускорить обмен 500 пленных, которых Киев не берёт
  • РИА Новости

Об этом она написала в своём Telegram.

«На протяжении нескольких месяцев не удаётся добиться, чтобы Украина забрала по обмену своих пленных. Украинской стороне был направлен список из 500 военнослужащих», — сообщила Москалькова.

Она подчеркнула, что именно украинское военное руководство не спешит вернуть данных пленных родным и близким, придумывая для этого всё новые условия.

«Направила этот список украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой принять меры по ускорению обменных процессов», — написала Москалькова.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала списки 500 украинских военнопленных, которых Киев уже четыре месяца отказывается обменивать.

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