Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отправила омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу список 500 пленных, которых киевский режим пока не забирает. Она также призвала ускорить процесс обмена.

Об этом она написала в своём Telegram.

«На протяжении нескольких месяцев не удаётся добиться, чтобы Украина забрала по обмену своих пленных. Украинской стороне был направлен список из 500 военнослужащих», — сообщила Москалькова.

Она подчеркнула, что именно украинское военное руководство не спешит вернуть данных пленных родным и близким, придумывая для этого всё новые условия.

«Направила этот список украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой принять меры по ускорению обменных процессов», — написала Москалькова.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала списки 500 украинских военнопленных, которых Киев уже четыре месяца отказывается обменивать.