Симоньян опубликовала списки украинских пленных, которых Киев не обменивает
- РИА Новости
«Публикую список 500 украинских военнопленных, которых Киев отказывается забирать, выбрав из них только 38 «ценных», — сообщила главред RT.
Как отмечала Симоньян ранее, «Владимир Зеленский отобрал 38 человек — азовцев* и ко — и готов забрать только их».
«Остальные солдаты Украины — Украине не нужны», — подчеркнула она.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.