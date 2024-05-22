Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала списки 500 украинских военнопленных, которых Киев уже четыре месяца отказывается обменивать.

«Публикую список 500 украинских военнопленных, которых Киев отказывается забирать, выбрав из них только 38 «ценных», — сообщила главред RT.

Как отмечала Симоньян ранее, «Владимир Зеленский отобрал 38 человек — азовцев* и ко — и готов забрать только их».

«Остальные солдаты Украины — Украине не нужны», — подчеркнула она.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.