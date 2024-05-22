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Симоньян опубликовала списки украинских пленных, которых Киев не обменивает

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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала списки 500 украинских военнопленных, которых Киев уже четыре месяца отказывается обменивать.
Симоньян опубликовала списки украинских пленных, которых Киев не обменивает
  • РИА Новости

«Публикую список 500 украинских военнопленных, которых Киев отказывается забирать, выбрав из них только 38 «ценных», — сообщила главред RT.

Как отмечала Симоньян ранее, «Владимир Зеленский отобрал 38 человек — азовцев* и ко — и готов забрать только их».

«Остальные солдаты Украины — Украине не нужны», — подчеркнула она.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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