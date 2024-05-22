Симоньян опубликует списки украинских пленных, которых Киев не обменивает уже четыре месяца
Симоньян опубликует списки украинских пленных, которых Киев не желает менять
- РИА Новости
«У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать. Зеленский отобрал 38 человек — азовцев* и ко — и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины — Украине не нужны», — написала Симоньян в Telegram.
Как отметила главред RT, в списках указаны полные имена и даты рождения военнопленных.
«Полностью опубликую вечером. Думаю, жёнам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться», — заключила она.
Украинский военнослужащий, попавший в плен, ранее заявил, что Владимир Зеленский пытается скрыть огромные потери ВСУ в зоне специальной военной операции и занижает цифры.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.