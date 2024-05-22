Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вскоре опубликует полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев уже четыре месяца отказывается обменивать.

«У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать. Зеленский отобрал 38 человек — азовцев* и ко — и готов забрать только их. Остальные солдаты Украины — Украине не нужны», — написала Симоньян в Telegram.

Как отметила главред RT, в списках указаны полные имена и даты рождения военнопленных.

«Полностью опубликую вечером. Думаю, жёнам, матерям и вообще украинским гражданам будет интересно ознакомиться», — заключила она.

Украинский военнослужащий, попавший в плен, ранее заявил, что Владимир Зеленский пытается скрыть огромные потери ВСУ в зоне специальной военной операции и занижает цифры.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.