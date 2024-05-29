Посол ЕС: Молдавии было бы проще вступить в Евросоюз сразу с Приднестровьем

Европейский посол в Кишинёве Янис Мажейкс заявил, что Брюссель предпочитает, чтобы Молдавия вступила в Евросоюз вместе с Приднестровьем.

Мажейкс рассказал об этом в эфире телеканала Exclusiv TV.

«Что касается процесса евроинтеграции, то наше предпочтение, конечно, получить такую ситуацию, когда в Евросоюз вступает страна уже реинтегрированная. Это было бы намного проще», — заявил он.

Как отметил дипломат, европейским властям в то же время не хочется, чтобы вступление Молдавии в ЕС зависело от приднестровской проблемы. В связи с этим не исключён вариант поэтапного присоединения.

Ранее издание Politico сообщило, что ЕС намерен начать переговоры о вступлении Молдавии и Украины в объединение 25 июня.

Между тем глава Гагаузии Евгения Гуцул считает, что большинство граждан Молдавии проголосуют против евроинтеграции.