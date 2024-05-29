Патрули территориальных центров комплектования, как называют военкоматы на Украине, начали дежурить у зданий родильных домов. Об этом сообщили в пророссийской подпольной организации «Дозор».

По словам её представителя, дежурствами сотрудников ТЦК у станций метро никого уже не удивить. Однако теперь они зашли ещё дальше.

«Сейчас же, как сообщают дозоры, тэцэкашники могут забрать отца ребёнка, который пришёл в аптеку за лекарством для него, или на пороге детского сада. Фиксировались случаи дежурства инквизиции у зданий роддомов», — отметил он в беседе с ТАСС.

Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило, что на Украине будут искать уклонистов через реестры налогоплательщиков.