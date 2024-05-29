Подполье: военкомы начали дежурить у зданий роддомов на Украине
По словам её представителя, дежурствами сотрудников ТЦК у станций метро никого уже не удивить. Однако теперь они зашли ещё дальше.
«Сейчас же, как сообщают дозоры, тэцэкашники могут забрать отца ребёнка, который пришёл в аптеку за лекарством для него, или на пороге детского сада. Фиксировались случаи дежурства инквизиции у зданий роддомов», — отметил он в беседе с ТАСС.
Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило, что на Украине будут искать уклонистов через реестры налогоплательщиков.