Воздушная тревога распространилась ещё на три региона Украины

Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили ещё в трёх регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Согласно этим данным, сирены воздушной тревоги звучат в Житомирской, Винницкой и Харьковской областях страны. Ранее поступила информация, что воздушную тревогу объявили в Черкасской и Киевской областях Украины.