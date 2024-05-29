Воздушная тревога распространилась ещё на три региона Украины
Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили ещё в трёх регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Согласно этим данным, сирены воздушной тревоги звучат в Житомирской, Винницкой и Харьковской областях страны.
Ранее поступила информация, что воздушную тревогу объявили в Черкасской и Киевской областях Украины.
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