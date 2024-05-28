RT в Telegram
Подпишись

«Арменпресс»: в мультиплексе Армении приостановлена трансляция Первого канала

Короткая ссылка
В мультиплексе Армении прекращена трансляция Первого канала, сообщил министр высокотехнологичной промышленности республики Мхитар Айрапетян.
«Арменпресс»: в мультиплексе Армении приостановлена трансляция Первого канала
  • РИА Новости

Журналисты спросили министра, на каком основании было прекращено вещание российского телеканала.

По словам Айрапетяна, вещание канала в общественном мультиплексе «временно приостановлено до полного погашения долга», который был накоплен за два с половиной месяца, сообщает «Арменпресс».

В конце марта в Армении запретили показ авторских передач «Вечер с Владимиром Соловьёвым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», которые транслируются в общественном мультиплексе на телеканале «РТР-Планета».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить