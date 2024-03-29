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Sputnik: в Армении запретили трансляцию передач Владимира Соловьёва

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В Армении запретили показ авторских передач «Вечер с Владимиром Соловьёвым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», которые транслируются в общественном мультиплексе на телеканале «РТР-Планета», сообщает Sputnik Армения.
Sputnik: в Армении запретили трансляцию передач Владимира Соловьёва
  • Gettyimages.ru
  • © Rainer Puster

«В качестве причин такого решения указаны «постоянные нарушения, зафиксированные в последнее время Комиссией по телевидению и радио Армении», — сообщает агентство со ссылкой на Телевизионную и радиовещательную сеть РА.

В конце декабря 2023 года Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней деятельность радиостанции «Тоспа», которая является ретранслятором вещания Радио Sputnik Армения.

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