Sputnik: в Армении запретили трансляцию передач Владимира Соловьёва

В Армении запретили показ авторских передач «Вечер с Владимиром Соловьёвым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», которые транслируются в общественном мультиплексе на телеканале «РТР-Планета», сообщает Sputnik Армения.

«В качестве причин такого решения указаны «постоянные нарушения, зафиксированные в последнее время Комиссией по телевидению и радио Армении», — сообщает агентство со ссылкой на Телевизионную и радиовещательную сеть РА.

В конце декабря 2023 года Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней деятельность радиостанции «Тоспа», которая является ретранслятором вещания Радио Sputnik Армения.