RT в Telegram
Подпишись

Президент Грузии предложила выбрать «европейское будущее или российское рабство»

Короткая ссылка
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к протестующим в республике после того, как парламент преодолел её вето, наложенное на закон об иноагентах. Она призвала поддерживающих её грузинских граждан подготовить референдум, на котором люди выберут «европейское будущее или российское рабство».
Президент Грузии предложила выбрать «европейское будущее или российское рабство»
  • AP

«Мы должны подготовить настоящий референдум. Эта энергия, которая сегодня в вас, должна быть потрачена на то, чтобы собрать подписи и принести мне. Я подпишу [приказ] о референдуме — мы хотим европейское будущее или российское рабство», — сказала Зурабишвили, слова которой приводит ТАСС.

Как напоминает агентство, президент уполномочена объявить о проведении референдума, если этого потребуют правительство, парламент или не менее 200 тыс. граждан.

При этом приказ президента о проведении референдума нуждается в контрассигнации премьер-министра.

28 мая парламент Грузии преодолел президентское вето, наложенное Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах.

Депутаты поддержали изначальную редакцию закона: за проголосовали 84 депутата, против — четыре. Закон «О прозрачности иностранного влияния» вступит в силу на следующий день после его публикации на сайте «Законодательного вестника».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить