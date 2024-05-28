Президент Грузии предложила выбрать «европейское будущее или российское рабство»
- AP
«Мы должны подготовить настоящий референдум. Эта энергия, которая сегодня в вас, должна быть потрачена на то, чтобы собрать подписи и принести мне. Я подпишу [приказ] о референдуме — мы хотим европейское будущее или российское рабство», — сказала Зурабишвили, слова которой приводит ТАСС.
Как напоминает агентство, президент уполномочена объявить о проведении референдума, если этого потребуют правительство, парламент или не менее 200 тыс. граждан.
При этом приказ президента о проведении референдума нуждается в контрассигнации премьер-министра.
28 мая парламент Грузии преодолел президентское вето, наложенное Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах.
Депутаты поддержали изначальную редакцию закона: за проголосовали 84 депутата, против — четыре. Закон «О прозрачности иностранного влияния» вступит в силу на следующий день после его публикации на сайте «Законодательного вестника».