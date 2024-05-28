Президент Грузии предложила выбрать «европейское будущее или российское рабство»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к протестующим в республике после того, как парламент преодолел её вето, наложенное на закон об иноагентах. Она призвала поддерживающих её грузинских граждан подготовить референдум, на котором люди выберут «европейское будущее или российское рабство».

«Мы должны подготовить настоящий референдум. Эта энергия, которая сегодня в вас, должна быть потрачена на то, чтобы собрать подписи и принести мне. Я подпишу [приказ] о референдуме — мы хотим европейское будущее или российское рабство», — сказала Зурабишвили, слова которой приводит ТАСС.

Как напоминает агентство, президент уполномочена объявить о проведении референдума, если этого потребуют правительство, парламент или не менее 200 тыс. граждан.

При этом приказ президента о проведении референдума нуждается в контрассигнации премьер-министра.

28 мая парламент Грузии преодолел президентское вето, наложенное Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах.

Депутаты поддержали изначальную редакцию закона: за проголосовали 84 депутата, против — четыре. Закон «О прозрачности иностранного влияния» вступит в силу на следующий день после его публикации на сайте «Законодательного вестника».