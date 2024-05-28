Спецназ и водомёты приведены в готовность на площади Свободы в Тбилиси

Спецназ и водомёты приведены в готовность на площади Свободы недалеко от парламента Грузии в Тбилиси после того, как парламент преодолел вето, наложенное президентом Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах.

AP

Видео с места сбора силовиков опубликовал Sputnik Грузия. Депутаты уже покинули здание парламента. Сейчас на проспекте Руставели протестующие слушают оппозиционных спикеров. 28 мая парламент Грузии преодолел президентское вето, наложенное Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. Депутаты поддержали изначальную редакцию закона. Глава государства ранее называла этот документ «русским законом», а власти США и ЕС предостерегали Тбилиси от принятия такого решения.