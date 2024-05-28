Гладков рассказал о ранении жителя Белгородской области при атаке беспилотников

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении жителя региона при атаке беспилотников ВСУ.

Как он написал в своём Telegram-канале, атаке БПЛА подверглось село Щетиновка Белгородского района.

«В результате его детонации на земле пострадал мирный житель — у мужчины осколочное ранение левого бедра», — заявил губернатор.

По его словам, получивший ранение сам смог добраться до больницы, где ему помогли врачи.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили ещё четыре БПЛА ВСУ над Белгородской областью.