Гладков рассказал о ранении жителя Белгородской области при атаке беспилотников
- РИА Новости
Как он написал в своём Telegram-канале, атаке БПЛА подверглось село Щетиновка Белгородского района.
«В результате его детонации на земле пострадал мирный житель — у мужчины осколочное ранение левого бедра», — заявил губернатор.
По его словам, получивший ранение сам смог добраться до больницы, где ему помогли врачи.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили ещё четыре БПЛА ВСУ над Белгородской областью.