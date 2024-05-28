Силы ПВО России сбили ещё четыре БПЛА ВСУ над Белгородской областью

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили ещё четыре БПЛА ВСУ над Белгородской областью.

РИА Новости

«Около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства. Уточняется, что дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области. Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29.