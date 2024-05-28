Путин: Россия готова продолжать переговорный процесс по Украине

Российская сторона готова дальше продолжать переговорный процесс по Украине, заявил российский лидер Владимир Путин.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан, RT вёл прямую трансляцию.

«Мы никогда не отказывались и готовы дальше продолжать переговорный процесс, но что и кто, имея ввиду здесь и легитимность представителя украинской власти, нам будут предлагать на каких-то других этапах, мы не знаем», — отметил Путин.

Ранее Путин заявлял, что переговоры по Украине возможны только с учётом сегодняшних реалий в зоне специальной военной операции.