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Путин: Россия готова продолжать переговорный процесс по Украине

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Российская сторона готова дальше продолжать переговорный процесс по Украине, заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин: Россия готова продолжать переговорный процесс по Украине
  • РИА Новости

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан, RT вёл прямую трансляцию. 

«Мы никогда не отказывались и готовы дальше продолжать переговорный процесс, но что и кто, имея ввиду здесь и легитимность представителя украинской власти, нам будут предлагать на каких-то других этапах, мы не знаем», — отметил Путин.

Ранее Путин заявлял, что переговоры по Украине возможны только с учётом сегодняшних реалий в зоне специальной военной операции.

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