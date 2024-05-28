Военкор RT рассказал о сложностях с уничтожением пулемётных точек ВСУ

Военный корреспондент RT Андрей Филатов рассказал о сложностях, с которыми российские военные сталкиваются при уничтожении пулемётных точек ВСУ.

В частности, он рассказал про вражескую пулемётную точку на авдеевских дачах, уничтоженную ещё в декабре прошлого года. Отсюда враг контролировал одну из дорог.

«Она (точка. — RT) неказистая, артиллерией попасть в неё было нереально из-за перепада высот, разлёта снарядов. Мы попасть не могли по пулемётному гнезду, чем пулемётчик активно и пользовался», — рассказал Филатов.

По его словам, 1 декабря 2023 года позицию разобрал расчёт из четырёх дронов-камикадзе бойцов 114-й бригады ВС России. После этого на точку зашли штурмовики: 17 солдат ВСУ были ликвидированы и ещё 35 «затрёхсотили».

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