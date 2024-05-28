RT в Telegram
Подпишись

Военкор RT рассказал о сложностях с уничтожением пулемётных точек ВСУ

Короткая ссылка
Военный корреспондент RT Андрей Филатов рассказал о сложностях, с которыми российские военные сталкиваются при уничтожении пулемётных точек ВСУ.

В частности, он рассказал про вражескую пулемётную точку на авдеевских дачах, уничтоженную ещё в декабре прошлого года. Отсюда враг контролировал одну из дорог.

«Она (точка. — RT) неказистая, артиллерией попасть в неё было нереально из-за перепада высот, разлёта снарядов. Мы попасть не могли по пулемётному гнезду, чем пулемётчик активно и пользовался», — рассказал Филатов.

По его словам, 1 декабря 2023 года позицию разобрал расчёт из четырёх дронов-камикадзе бойцов 114-й бригады ВС России. После этого на точку зашли штурмовики: 17 солдат ВСУ были ликвидированы и ещё 35 «затрёхсотили».

Ранее российский военнослужащий с позывным Фара рассказал специальному корреспонденту RT Александру Пискунову, как отправился в зону СВО вместе со своими двоюродными и троюродными братьями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить