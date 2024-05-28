Боец ВС России рассказал RT, как вместе с братьями решил отправиться в зону СВО

Российский военнослужащий с позывным Фара рассказал специальному корреспонденту RT Александру Пискунову, как отправился в зону СВО вместе со своими двоюродными и троюродными братьями.

Фара попал в зону СВО в рамках мобилизации, начинал обычным стрелком штурмовой роты. Сейчас он командир противотанкового взвода 71-го полка 42-й гвардейской дивизии ЮВО. Недавно ему присвоили офицерское звание.

«Я хотел попасть в добровольцы, но, поскольку являлся одним ребёнком в семье, родители отговаривали. В итоге договорились, что я пойду, когда начнётся мобилизация. Как только мобилизация началась — мне позвонили и я согласился. И со мной поехали ещё семь моих братьев двоюродных и троюродных», — рассказал он.

По его словам, так вышло, что все они попали в одно подразделение и держались вместе. Все бойцы продолжают героически воевать, имеют не по одному ранению, а также получили госнаграды.

Первый боевой опыт Фара получил под Марьинкой, а потом было то самое «контрнаступление» в 2023 году. Боец рассказал, как подбил танк ВСУ под Работином и вместе с товарищами отбил у противника опорник.

«Вижу, как слева просто выплывает огромный танк из дыма. Выбегаю с РПГ. Стрельнул в заднюю часть — он взорвался. Танк покряхтел, погорел», — поделился он.

Ранее бойцы также рассказали военному корреспонденту RT Владу Андрице, как недавно сбили БПЛА самолётного типа Jupiter H-3 на высоте более 4 км на направлении Артёмовск — Попасная.