RT в Telegram
Подпишись

Боец ВС России рассказал RT, как вместе с братьями решил отправиться в зону СВО

Короткая ссылка
Российский военнослужащий с позывным Фара рассказал специальному корреспонденту RT Александру Пискунову, как отправился в зону СВО вместе со своими двоюродными и троюродными братьями.

Фара попал в зону СВО в рамках мобилизации, начинал обычным стрелком штурмовой роты. Сейчас он командир противотанкового взвода 71-го полка 42-й гвардейской дивизии ЮВО. Недавно ему присвоили офицерское звание.

«Я хотел попасть в добровольцы, но, поскольку являлся одним ребёнком в семье, родители отговаривали. В итоге договорились, что я пойду, когда начнётся мобилизация. Как только мобилизация началась — мне позвонили и я согласился. И со мной поехали ещё семь моих братьев двоюродных и троюродных», — рассказал он.

По его словам, так вышло, что все они попали в одно подразделение и держались вместе. Все бойцы продолжают героически воевать, имеют не по одному ранению, а также получили госнаграды.

Первый боевой опыт Фара получил под Марьинкой, а потом было то самое «контрнаступление» в 2023 году. Боец рассказал, как подбил танк ВСУ под Работином и вместе с товарищами отбил у противника опорник.

«Вижу, как слева просто выплывает огромный танк из дыма. Выбегаю с РПГ. Стрельнул в заднюю часть — он взорвался. Танк покряхтел, погорел», — поделился он.

Ранее бойцы также рассказали военному корреспонденту RT Владу Андрице, как недавно сбили БПЛА самолётного типа Jupiter H-3 на высоте более 4 км на направлении Артёмовск — Попасная.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить