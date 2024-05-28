Оперный певец рассказал RT о своём решении поехать в зону СВО

Оперный певец, 12 лет отработавший в Омском государственном музыкальном театре, рассказал военкору RT Владу Андрице о своём решении поехать в зону СВО.

Как отметил боец ВС России, получивший позывной Артист, когда он отправился на спецоперацию, ему пришлось соврать семье, что поехал на гастроли. Куда уехал на самом деле, он сообщил родным уже с пункта отбора.

В зону СВО он приехал обычным водителем и за два года дослужился до замполита роты БПЛА 3-го АК Южной группировки войск.

Как он рассказал Андрице, на фронте погиб его близкий товарищ с позывным Пахан. Он был негласным лидером роты, за которым шли бойцы, указал доброволец.

«Погиб от прилёта польского миномёта. И конечно, когда я узнал, что кто-то из наших товарищей погиб, про себя сказал: лишь бы не Пахан. А случилось так. Это была первая потеря — первая, поэтому самая тяжёлая», — поделился он.

Дома Артиста ждёт семья, особенно 16-летний сын, который интересуется его профессией и просит взять с собой на фронт.

Ранее российский военнослужащий с позывным Фара рассказал специальному корреспонденту RT Александру Пискунову, как отправился в зону СВО вместе со своими двоюродными и троюродными братьями.