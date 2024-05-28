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Оператор ВГТРК Пушин получил ранение в Волчанске

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Ведущая в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что оператор ВГТРК Александр Пушин получил ранение в зоне СВО в Харьковской области в результате подрыва на мине.
Оператор ВГТРК Пушин получил ранение в Волчанске
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

Отмечается, что он был госпитализирован и в настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

«Наш оператор Александр Пушин сейчас находится в больнице, его жизни ничего не угрожает», — цитирует её РИА Новости.

Уточняется, что в результате взрыва оператору в ногу попали осколки и он сам себе наложил турникет, чтобы не отвлекать группу и не замедляться.

Ранее корреспондент и оператор луганского филиала ВГТРК получили ранения в результате обстрела на Кременском направлении.

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