Оператор ВГТРК Пушин получил ранение в Волчанске

Ведущая в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что оператор ВГТРК Александр Пушин получил ранение в зоне СВО в Харьковской области в результате подрыва на мине.

Отмечается, что он был госпитализирован и в настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

«Наш оператор Александр Пушин сейчас находится в больнице, его жизни ничего не угрожает», — цитирует её РИА Новости.

Уточняется, что в результате взрыва оператору в ногу попали осколки и он сам себе наложил турникет, чтобы не отвлекать группу и не замедляться.

Ранее корреспондент и оператор луганского филиала ВГТРК получили ранения в результате обстрела на Кременском направлении.