Оператор ВГТРК Пушин получил ранение в Волчанске
- АГН «Москва»
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Отмечается, что он был госпитализирован и в настоящий момент его жизни ничего не угрожает.
«Наш оператор Александр Пушин сейчас находится в больнице, его жизни ничего не угрожает», — цитирует её РИА Новости.
Уточняется, что в результате взрыва оператору в ногу попали осколки и он сам себе наложил турникет, чтобы не отвлекать группу и не замедляться.
Ранее корреспондент и оператор луганского филиала ВГТРК получили ранения в результате обстрела на Кременском направлении.