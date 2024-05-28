ВСУ за сутки 26 раз обстреляли ДНР
Такую информацию предоставило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В сообщении отмечается, что в результате обстрелов пострадали два мирных жителя и четыре сотрудника МЧС России. Повреждения получили шесть жилых домостроений, три автомобиля и три объекта гражданской инфраструктуры.
Ранее сообщалось о задержании в Донецке семерых человек, которых заподозрили в пособничестве ВСУ.