ВСУ за сутки 26 раз обстреляли ДНР

Донецкая Народная Республика за минувшие сутки подверглась 26 обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины.

Такую информацию предоставило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В сообщении отмечается, что в результате обстрелов пострадали два мирных жителя и четыре сотрудника МЧС России. Повреждения получили шесть жилых домостроений, три автомобиля и три объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось о задержании в Донецке семерых человек, которых заподозрили в пособничестве ВСУ.