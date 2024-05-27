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Росгвардия задержала в ДНР семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ

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В Донецкой Народной Республике задержаны семеро подозреваемых в пособничестве Вооружённым силам Украины, сообщили в Росгвардии.
Росгвардия задержала в ДНР семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ
  • РИА Новости

По данным ведомства, задержание удалось осуществить благодаря информации от военной контрразведки. Об этом сообщает РИА Новости

«Задержаны семь граждан по подозрению в пособничестве ВСУ», — заявили в Росгвардии. 

Также отмечается, что сотрудники ведомства задержали ещё 26 человек за призывы к террористической и экстремистской деятельности.

Ранее ФСБ задержала участников террористической ячейки, которые планировали теракт на объекте ВС России в Донецке. 

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