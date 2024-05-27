Росгвардия задержала в ДНР семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ
- РИА Новости
По данным ведомства, задержание удалось осуществить благодаря информации от военной контрразведки. Об этом сообщает РИА Новости.
«Задержаны семь граждан по подозрению в пособничестве ВСУ», — заявили в Росгвардии.
Также отмечается, что сотрудники ведомства задержали ещё 26 человек за призывы к террористической и экстремистской деятельности.
Ранее ФСБ задержала участников террористической ячейки, которые планировали теракт на объекте ВС России в Донецке.