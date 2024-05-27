В МИД Абхазии ответили на заявления премьера Грузии о возврате республики

В Абхазии прокомментировали заявление премьера Грузии Кобахидзе о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию, назвав такое желание бесперспективным.

В МИД Абхазии считают, что такие заявления делаются в преддверии парламентских выборов, сообщает РИА Новости.

«Очевидно, что подобные популистские заявления звучат в преддверии очередных парламентских выборов и направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию», — отметили в ведомстве.

Накануне Кобахидзе в ходе выступления в честь Дня независимости заявил, что его «грузинская мечта» заключается в том, чтобы жить в «единой и сильной» Грузии с «абхазскими и осетинскими братьями и сёстрами».