Лидер протестов в Армении попросил приостановить его церковную службу
- РИА Новости
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на духовный центр Армянской апостольской церкви в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, при этом его сан сохранён.
«Приостановлена его церковно-административная служба», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Галстанян сам обратился с просьбой приостановить его служение.
Как он сам заявил, его просьба связана с тем, что он хочет продолжить принимать участие в протестах.
Ранее Галстанян сообщил о возможности начать процедуру импичмента премьера страны Никола Пашиняна.
Премьер, со своей стороны, допустил, что церковь в стране может являться «агентом влияния».