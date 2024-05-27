Лидер протестов в Армении попросил приостановить его церковную службу

Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, который возглавил протесты в Армении, попросил приостановить его церковно-административную службу.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на духовный центр Армянской апостольской церкви в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, при этом его сан сохранён.

«Приостановлена его церковно-административная служба», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Галстанян сам обратился с просьбой приостановить его служение.

Как он сам заявил, его просьба связана с тем, что он хочет продолжить принимать участие в протестах.

Ранее Галстанян сообщил о возможности начать процедуру импичмента премьера страны Никола Пашиняна.

Премьер, со своей стороны, допустил, что церковь в стране может являться «агентом влияния».