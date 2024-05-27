Комитет парламента Грузии одобрил преодоление вето на закон об иноагентах

Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам одобрил преодоление вето президента Саломе Зурабишвили, наложенное на закон об иноагентах.

«Вето преодолено в комитете, соответственно, этот вопрос закрыт», — сказал глава комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, его слова приводит ТАСС.

Вопрос вето будет передан на рассмотрение на пленарном заседании 28 мая.

Зурабишвили 18 мая во время брифинга заявила, что наложила вето на принятый парламентом закон об иностранных агентах. Она назвала документ «русским законом».

14 мая грузинские парламентарии проголосовали за закон об иностранных агентах в третьем чтении. Инициатива называется «Закон о прозрачности иностранного влияния», он был принят большинством голосов.

Согласно закону, некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус иноагентов, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа. Эти организации должны будут зарегистрироваться в качестве иноагентов, а в случае отказа их оштрафуют. Также они должны будут отчитываться о доходах ежегодно.