Захарова ответила на намерение президента Эстонии «поставить Россию на колени»

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Алара Кариса, который заявил о необходимости «поставить Россию на колени».

«А как это? Пусть покажет», — сказала Захарова РИА Новости, комментируя слова Кариса.

Эстонский президент ранее дал интервью финскому вещателю Yle. Он заявил, что самое главное — «остановить российскую военную машину».

«Мы сделаем всё возможное, чтобы поставить Россию и Путина на колени. Тогда могут начаться серьёзные дискуссии о прекращении войны на Украине», — утверждал президент Эстонии.

Он не уточнил, как именно Эстония намерена это сделать.

По мнению главы МИД Венгрии Петера Сийярто, стратегия Европы и США по конфликту на Украине полностью провалилась, а санкции не поставили Россию на колени.