Полиция Армении задержала 67 участников протеста
- AP
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Армении.
В ведомстве пояснили, что задержанные граждане «не выполнили законные требования полиции».
В понедельник, 27 мая, в Армении проходят акции протеста по призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна.
Митингующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Они заблокировали несколько улиц в Ереване и межгосударственную трассу в Иран на участке города Аштарак.
Ранее участники протеста дошли до резиденции Пашиняна в Ереване.