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Полиция Армении задержала 67 участников протеста

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Армянские правоохранители задержали 67 участников протеста, которые перекрывали улицы в разных городах страны.
Полиция Армении задержала 67 участников протеста
  • AP
  • © Stepan Poghosyan/Photolure

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Армении.

В ведомстве пояснили, что задержанные граждане «не выполнили законные требования полиции».

В понедельник, 27 мая, в Армении проходят акции протеста по призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна.

Митингующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Они заблокировали несколько улиц в Ереване и межгосударственную трассу в Иран на участке города Аштарак.

Ранее участники протеста дошли до резиденции Пашиняна в Ереване.

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