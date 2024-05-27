Один из операторов FPV-дронов армии России за время СВО уже ликвидировал более 300 военнослужащих ВСУ.

Об этом в интервью РИА Новости заявил инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Пиночет».

«Оператор FPV-дрона уничтожил более 300 человек. Это же показатель уровня великого снайпера — героя Советского Союза Василия Зайцева», — отметил собеседник агентства.

Ранее RT опубликовал видео того, как расчёт БПЛА «Буревестник» добровольческого корпуса разнёс БМП ВСУ и бронеавтомобиль «Спартан» Нацгвардии Украины в Часовом Яре.