Штаб теробороны: ВСУ могут применить оружие с отравляющим веществом в ДНР

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об угрозах обстрела со стороны ВСУ с применением боеприпасов с отравляющим веществом.

Об этом сообщили в МЧС ДНР.

«Планируется вражеский обстрел с применением боеприпасов с отравляющими веществами по всей территории ДНР», — говорится в сообщении.

Ранее над Белгородской областью было уничтожено два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».