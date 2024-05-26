Штаб теробороны: ВСУ могут применить оружие с отравляющим веществом в ДНР
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об угрозах обстрела со стороны ВСУ с применением боеприпасов с отравляющим веществом.
- AP
- © EFREM LUKATSKY
Об этом сообщили в МЧС ДНР.
«Планируется вражеский обстрел с применением боеприпасов с отравляющими веществами по всей территории ДНР», — говорится в сообщении.
Ранее над Белгородской областью было уничтожено два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».
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