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Штаб теробороны: ВСУ могут применить оружие с отравляющим веществом в ДНР

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Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об угрозах обстрела со стороны ВСУ с применением боеприпасов с отравляющим веществом.
Штаб теробороны: ВСУ могут применить оружие с отравляющим веществом в ДНР
  • AP
  • © EFREM LUKATSKY

Об этом сообщили в МЧС ДНР.

«Планируется вражеский обстрел с применением боеприпасов с отравляющими веществами по всей территории ДНР», — говорится в сообщении.

Ранее над Белгородской областью было уничтожено два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».

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