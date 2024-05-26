Лавров: ВСУ и Запад не достигнут своих целей честными средствами

Разговоры на Западе об ударах американским оружием по России отражают тот факт, что ВСУ и Запад не достигнут своих целей честными средствами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Эти разговоры отражают... понимание, что обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели», — ответил он на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары Украины западным оружием по объектам на признанной на международном уровне территории России.