Минэнерго Молдавии предложило доставлять газ в Приднестровье через Турцию
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, единственный жизнеспособный альтернативный маршрут — доставка газа через Турцию и по Трансбалканскому трубопроводу в Приднестровье.
Парликов добавил, что Молдавия обсуждает эти сценарии с коллегами из Украины и ЕС.
В начале февраля глава молдавского Министерства энергетики Виктор Парликов заявил, что Молдавия может закупить новые объёмы газа у «Газпрома», если это будет выгодно для потребителей.