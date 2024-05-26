Минэнерго Молдавии предложило доставлять газ в Приднестровье через Турцию

Глава молдавского Минэнерго Виктор Парликов сообщил, что в случае прекращения транзита газа России через Украину в непризнанное Приднестровье можно будет доставлять газ по территории Турции.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, единственный жизнеспособный альтернативный маршрут — доставка газа через Турцию и по Трансбалканскому трубопроводу в Приднестровье.

Парликов добавил, что Молдавия обсуждает эти сценарии с коллегами из Украины и ЕС.

В начале февраля глава молдавского Министерства энергетики Виктор Парликов заявил, что Молдавия может закупить новые объёмы газа у «Газпрома», если это будет выгодно для потребителей.