Глава Минэнерго Молдавии допустил, что Кишинёв будет закупать газ у «Газпрома»

Молдавия может закупить новые объёмы газа у «Газпрома», если это будет выгодно для потребителей. Об этом заявил глава молдавского Министерства энергетики Виктор Парликов.

По его словам, Кишинёв может купить топливо у «Газпрома», на бирже или у других поставщиков.

«Я хочу, чтобы цены, к которым мы имеем доступ, были лучшими для наших потребителей», — приводит Sputnik Молдова заявление Парликова.

Ранее в Минэнерго Молдавии заявили, что рассчитывают снизить тариф на газ для населения до конца февраля.

В ноябре аналитики объяснили заявление президента Молдавии Майи Санду о сумме долга страны перед «Газпромом».