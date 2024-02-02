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Глава Минэнерго Молдавии допустил, что Кишинёв будет закупать газ у «Газпрома»

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Молдавия может закупить новые объёмы газа у «Газпрома», если это будет выгодно для потребителей. Об этом заявил глава молдавского Министерства энергетики Виктор Парликов.
Глава Минэнерго Молдавии допустил, что Кишинёв будет закупать газ у «Газпрома»
  • РИА Новости

По его словам, Кишинёв может купить топливо у «Газпрома», на бирже или у других поставщиков.

«Я хочу, чтобы цены, к которым мы имеем доступ, были лучшими для наших потребителей», — приводит Sputnik Молдова заявление Парликова.

Ранее в Минэнерго Молдавии заявили, что рассчитывают снизить тариф на газ для населения до конца февраля.

В ноябре аналитики объяснили заявление президента Молдавии Майи Санду о сумме долга страны перед «Газпромом».

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