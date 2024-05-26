МИД: российско-армянский центр реагирования контактирует с МВД из-за наводнения
- РИА Новости
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Руководство РАЦГР находится в постоянном контакте с Национальным центром по управлению кризисными ситуациями МВД Армении, а также со штабом по оперативному устранению последствий наводнений в Лорийской и Тавушской областях», — говорится в сообщении.
Ранее спасательные службы Армении эвакуировали 232 человека из затопленных районов на севере Армении.