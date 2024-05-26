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МИД: российско-армянский центр реагирования контактирует с МВД из-за наводнения

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Российско-армянский центр гуманитарного реагирования (РАЦГР) находится в контакте с МВД Армении на фоне наводнения в республике.
МИД: российско-армянский центр реагирования контактирует с МВД из-за наводнения
  • РИА Новости

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Руководство РАЦГР находится в постоянном контакте с Национальным центром по управлению кризисными ситуациями МВД Армении, а также со штабом по оперативному устранению последствий наводнений в Лорийской и Тавушской областях», — говорится в сообщении.

Ранее спасательные службы Армении эвакуировали 232 человека из затопленных районов на севере Армении.

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