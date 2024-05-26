RT в Telegram
Подпишись

Экс-агент ЦРУ Джонсон: украинский конфликт перешёл в новую фазу

Короткая ссылка
Экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинский конфликт перешёл на новый этап.
Экс-агент ЦРУ Джонсон: украинский конфликт перешёл в новую фазу
  • AP

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Мы вступили в новую фазу боевых действий», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, происходит продвижение вперёд российских войск, но это «не классическое большое наступление».

Джонсон рассказал, что главная цель ВС России в данный момент — не территориальные приобретения, а уничтожение подразделений ВС Украины, находящихся на передовой.

Ранее он заявил, что всё больше стран в мире тянется к России в качестве альтернативы США, а попытки Запада навредить ей делают страну только сильнее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить