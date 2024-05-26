Экс-агент ЦРУ Джонсон: украинский конфликт перешёл в новую фазу

Экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинский конфликт перешёл на новый этап.

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Мы вступили в новую фазу боевых действий», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, происходит продвижение вперёд российских войск, но это «не классическое большое наступление».

Джонсон рассказал, что главная цель ВС России в данный момент — не территориальные приобретения, а уничтожение подразделений ВС Украины, находящихся на передовой.

Ранее он заявил, что всё больше стран в мире тянется к России в качестве альтернативы США, а попытки Запада навредить ей делают страну только сильнее.