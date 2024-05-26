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Гладков: один мужчина пострадал при атаке БПЛА в селе Муром Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один мужчина ранен в результате атаки беспилотников в селе Муром.
Гладков: один мужчина пострадал при атаке БПЛА в селе Муром Белгородской области
  • РИА Новости

«Беспилотником атакован движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель», — написал он в Telegram.

Пострадавшего госпитализировали.

Ранее Гладков заявил, что мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в селе Безымено.

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