Гладков: мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в белгородском селе Безымено

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в селе Безымено.

«В селе Безымено беспилотником атакован движущийся автомобиль. В результате сброса осколочного боеприпаса пострадал водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой, со сквозным осколочным ранением правого бедра доставлен в Грайворонскую ЦРБ», — написал он в Telegram.

Уточняется, что транспортное средство полностью сгорело.

Вместе с этим в селе Новостроевка-Первая дрон-камикадзе влетел в окно частного жилого дома. В результате этого нападения никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что украинский дрон атаковал Курскую область, пострадали два человека.