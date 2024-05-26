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Гладков: мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в белгородском селе Безымено

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в селе Безымено.
Гладков: мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в белгородском селе Безымено
  • РИА Новости

«В селе Безымено беспилотником атакован движущийся автомобиль. В результате сброса осколочного боеприпаса пострадал водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой, со сквозным осколочным ранением правого бедра доставлен в Грайворонскую ЦРБ», — написал он в Telegram.

Уточняется, что транспортное средство полностью сгорело.

Вместе с этим в селе Новостроевка-Первая дрон-камикадзе влетел в окно частного жилого дома. В результате этого нападения никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что украинский дрон атаковал Курскую область, пострадали два человека.

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