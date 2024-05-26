Гладков: мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в белгородском селе Безымено
- РИА Новости
«В селе Безымено беспилотником атакован движущийся автомобиль. В результате сброса осколочного боеприпаса пострадал водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой, со сквозным осколочным ранением правого бедра доставлен в Грайворонскую ЦРБ», — написал он в Telegram.
Уточняется, что транспортное средство полностью сгорело.
Вместе с этим в селе Новостроевка-Первая дрон-камикадзе влетел в окно частного жилого дома. В результате этого нападения никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что украинский дрон атаковал Курскую область, пострадали два человека.