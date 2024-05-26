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Мирошник назвал отказ стран от участия в конференции по Украине прагматичным

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Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, находящийся с визитом в Египте, заявил, что Москва расценивает отказ ряда государств от участия в конференции в Швейцарии по Украине как прагматичный взгляд на «фейковую площадку».
Мирошник назвал отказ стран от участия в конференции по Украине прагматичным
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российская сторона расценивает конференцию как прагматичный взгляд на вещи, адекватное восприятие абсолютно «фейковой площадки», которую пытается продвинуть Киев.

«Мы не видим смысла в ней (конференции. — RT) участвовать», — сказал Мирошник.

По его словам, предложения, включая «формулу Зеленского», не имеют оснований являться базисом для какого-либо обсуждения. Данный формат не имеет смысла без участия второй стороны, добавил Мирошник.

Ранее глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил, что неявка президента Соединённых Штатов Джо Байдена на организованную властями Украины мирную конференцию в Швейцарии станет холодным душем для Владимира Зеленского.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал якобы мирную конференцию в Швейцарии нелегитимной.

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