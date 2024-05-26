Володин: 21 мая Зеленский полностью утратил остатки своей псевдолегитимности
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
Как подчеркнул Володин, срок полномочий Зеленского уже закончился и какие-либо ссылки на военное положение противоречат Конституции Украины.
«Отменив президентские выборы, Зеленский узурпировал власть. С 21 мая он полностью утратил остатки своей псевдолегитимности», — отметил он.
Как указал Володин, исходя из норм Конституции Украины, в настоящий момент Зеленский нелегитимен и не имеет права объявлять мобилизацию, отправлять людей на фронт, принимать какие-либо другие решения от лица главы государства.
«Любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены», — добавил он.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что у полномочий Зеленского нет «юридической чистоты».