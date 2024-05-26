Володин: 21 мая Зеленский полностью утратил остатки своей псевдолегитимности

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 21 мая Владимир Зеленский полностью утратил остатки своей псевдолегитимности.

Об этом он написал в своём Telegram.

Как подчеркнул Володин, срок полномочий Зеленского уже закончился и какие-либо ссылки на военное положение противоречат Конституции Украины.

«Отменив президентские выборы, Зеленский узурпировал власть. С 21 мая он полностью утратил остатки своей псевдолегитимности», — отметил он.

Как указал Володин, исходя из норм Конституции Украины, в настоящий момент Зеленский нелегитимен и не имеет права объявлять мобилизацию, отправлять людей на фронт, принимать какие-либо другие решения от лица главы государства.

«Любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены», — добавил он.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что у полномочий Зеленского нет «юридической чистоты».